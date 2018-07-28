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ABD'de uçak otoyola indi

ABD'de tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

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28/07/2018

ABD'de uçak otoyola indi

ABD Chicago'da kalkıştan sonra motorunda mekanik bir arıza oluşması sebebiyle güç kaybetmeye başlayan uçak, güvenli şekilde eyaletler arası yola indirildi. 

Otoyola zorunlu iniş yapan uçakta hafif çaplı hasar oluşurken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından uçak güvenli bir yere çekildi.

"Şans eseri kimse yaralanmadı"

Chicago eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın pilotunun otoyola başarılı bir iniş yaptığını ve şans eseri hiçbir yaralanma vakasının yaşanmadığını duyurdu.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA 

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TAGS: otoyol, Chicago, abd
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