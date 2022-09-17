ABD'de uçak otoyola sert iniş yaptı

ABD'nin Nevada eyaletinde de bir başka küçük uçak, otoyola sert iniş yaptı, burnu yere çakıldı.

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17/09/2022

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ABD'de uçak otoyola sert iniş yaptı

ABD'nin Nevada eyaletinde de bir başka küçük uçak, otoyola sert iniş yaptı, burnu yere çakıldı.

Nevada eyaletinde de tek motorlu uçak kazası meydana geldi.

Henderson şehrinde havalimanına inmeye çalışan küçük uçak çevredeki otoyola sert iniş yaptı.

Uçağın içindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uçağın kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

17/09/2022 16:43
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TAGS: ABD, uçak, kaza
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