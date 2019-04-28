ABD'de uçak yolcularına yüz taraması yapılacak!

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), yüz tanıma teknolojisini ABD'den ayrılan her ticari uçuşta kullanma kararı aldı. Detaylar haberimizde.

ABD'de şu anda 15 havalimanında kullanılan yüz taraması, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP)'nin aldığı karar ile artık tüm havalimanlarında kullanılacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), şu anda yüz tanıma teknolojisini ABD'deki 15 havalimanında kullanıyor. Sistem, havalimanının giden yolcu kapısına yaklaşan kişilerin fotoğrafının çekilmesi ile devreye giriyor. Fotoğraf daha sonra vize ve pasaport başvuruları ile karşılaştırılarak bir eşleşme yapılıyor. Daha sonra bir çıkış kaydı oluşturuluyor. Fotoğraf herhangi bir belgeyle eşleşmez ise, kişi daha detaylı olarak inceleniyor.

2018 Mali Yılı Giriş/Çıkış Vize Süresi İhlali Raporu'nda CBP'nin biyometrik çıkış kayıtlarını daha fazla kullanmak istediği ve önümüzdeki dört yıl içinde ABD'den çıkış yapan uçakların % 97'sinin bu sistemle inceleneceği belirtiliyor. Bunun sebebi ise, süresi geçmiş kişilerin tespitini kolaylaştırması ve teknolojinin oldukça güvenilir olması.