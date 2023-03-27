ABD'de uçaktaki yolcu kalkıştan önce tahliye kaydırağını açtı

Mürettebatın havalimanı polisine teslim ettiği yolcu, ruh sağlığının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye gönderildi

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27/03/2023

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ABD'de uçaktaki yolcu kalkıştan önce tahliye kaydırağını açtı

BD'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın tahliye kaydırağı bir yolcu tarafından açıldı.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı Polisinden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart'ta bir yolcu, bulunduğu Delta Hava Yollarına ait uçak aprondan ayrıldığı sırada acil çıkış kapısını açarak tahliye kaydırağının devreye girmesine neden oldu.

Mürettebat tarafından havalimanı polisine teslim edilen yolcu, ruh sağlığının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye gönderildi.

Olayın ardından kapıya yanaşan yolcular, Seattle'a gitmek üzere başka bir uçağa nakledildi.

27/03/2023 13:09
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TAGS: abd, uçak kaydırak
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