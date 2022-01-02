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ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor

ABD'de son haftalarda vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime döndü.

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02/01/2022

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ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor

ABD'de son haftalarda vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime döndü.

26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını açıkladı.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

02/01/2022 10:19
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TAGS: abd, uzaktan, eğitim, salgın,
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