ABD'de uzaylı anketi: Yüzde 73, UFO konusunda Washington'a inanmıyor

Yapılan bir anket ABD'lilerin üçte ikisinin, dünya dışı akıllı yaşamın var olduğuna inandığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 73'ü de, ABD yönetiminin UFO'yla ilgili yaptığı açıklamalardan daha fazlasını bildiğini düşündüğünü söyledi.

Anketi 23-28 Mart tarihlerinde telefonla gerçekleştiren CBS News kanalı, ülke genelinde bin 9 yetişkinle görüştü. Kanal aynı anketi geçmiş yıllarda da düzenlemişti. 2010'da katılımcıların yüzde 47'sine, 2017'de yüzde 56'sına göre dünya dışı akıllı yaşamın var olduğunu öne sürmüştü.

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Daily Mail, konuyla ilgili Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nında eskiden UFO araştırmacısı olan Nick Pope'la görüştü. "Anketin sonuçları memnuniyet verici. Oranlara şaşırmadım" diyen Pope, sözlerini şöyle sürdürdü:

UFO konusu, son yıllardaki bazı ifşaatlar sayesinde bir grubun elinden çıkarak ana akım haline geldi. Halk, kendilerine yalan söylendiğini anladı.

Zira Pentagon geçen yıl, biri 2004'te diğeri 2015'te kaydedilmiş UFO olduğu iddia edilen uçan cisimlere ait görüntüleri yayımlamıştı. Görüntülerin ABD ordusu tarafından Kasım 2002 ve Ocak 2015'te kaydedildiğini ve gerçek olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan katılımcıların üçte biri, dünya dışı akıllı yaşamla temasın kendi hayatları sona ermeden gerçekleşeceğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 24'ü ise temasın 100 yıl içerisinde kurulacağına inanıyor.

Pentagon 2020'de "tanımlanmamış hava olaylarının doğasını ve kökenlerini daha iyi anlamak ve içyüzünü kavramak" için UAP (Unidentified Aerial Phenomena - Tanımlanamayan Hava Olayları) Görev Gücü'nün kurulduğunu da duyurmuştu. Görev gücünün misyonunun "ABD ulusal güvenliği için potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek UAP'leri tespit, analiz ve kategorize etmek" olduğu kaydedilmişti.

Independent Türkçe, CBS News, Daily Mail

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16/05/2021 10:25