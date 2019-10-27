ABD’de yangın evlere sıçradı

ABD’nin California eyaletinde başlayan ve hızla yerleşim yerlerine yayılan orman yangını nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi.

Kuru hava ve etkili rüzgârla birlikte yaşam alanlarını tehdit eden yangın kontrol altına alınamadı. Tedbirlerin arttırıldığı bölgede zorunlu elektrik kesintilerinin yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bu hafta sonu San Francisco körfez bölgesinin tamamında elektrik kesintilerinin yaşanacağı uyarısında bulundu. California’nın güneyinde iki yangının devam ettiği, söndürme çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. ABD’de şu ana kadar ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Meksika’nın, ABD’nin California eyaleti sınırına yakın Baja California eyaletinde süren orman yangınındaysa 125 ev yandı, 2 genç kız yaşamını yitirdi.

27/10/2019 11:13