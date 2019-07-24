ABD'de yeni savunma bakanı Mark Esper oldu

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Mark Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.



ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.



Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.