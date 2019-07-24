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ABD'de yeni savunma bakanı Mark Esper oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Mark Esper, Senato'dan onay aldı.

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24/07/2019

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ABD'de yeni savunma bakanı Mark Esper oldu

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Mark Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti. 

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

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TAGS: haber, kıbrıs, Mark Esper
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