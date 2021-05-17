ABD'de yük treni raydan çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa eyaletinde bir yük treni raydan çıkarak alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'de bir yük treni henüz belirlenemeyen bir sebeple raydan çıktı.

Raydan çıkan tren alev aldı. Kazaya karışan trenin son derece patlayıcı olan gübre ve amonyum nitrat taşıdığı belirtildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bölge sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.

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17/05/2021 09:00