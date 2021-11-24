ABD’deki 38 eser Kıbrıs’a iade edildi

Rum Eski Eserler Dairesi, Kıbrıs'ın tarih öncesi ve tarihinin farklı dönemlerine ait 38 eserin Kıbrıs’ın ABD'deki büyükelçiliğine teslim edildiğini duyurdu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; 38 parça eser, Kıbrıs Amerikan Arkeoloji Araştırma Enstitüsü- mütevelli heyeti başkanı olan merhum eşi Fraser Bryan Wilkins tarafından kendisine bırakılan, elinde bulundurduğu Katherine Grayson Wilkins tarafından teslim edildi.

Antik eserler başlangıçta Katherine Grayson Wilkins'in 1960-1964 yılları arasında Kıbrıs'ta ilk ABD büyükelçisi olarak görev yapan kayınpederi Fraser Wilkins'in elindeydi.

Kıbrıs'ın ABD Büyükelçisi Marios Lysiotis, Grayson Wilkins'e merhum eşi ve merhum kayınpederinin anısına eserleri iade ettiği için teşekkür etti.

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24/11/2021 15:48