ABD'deki havaalanında 'kolye yapmak için' getirilen zürafa dışkısı ele geçirildi

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, kadının 29 Eylül'de Minnesota'daki Minneapolis-Saint Paul Havalimanı'na vardığında eşyalarının incelendiği esnada küçük bir kutudaki dışkıyı görevlilere beyan ettiğini söyledi.

Yetkililere, Kenya'ya yaptığı bir gezi sırasında dışkıyı aldığını ve kolye yapmak için bagajına geri getirdiğini söyledi.

Iowa'lı kadın daha önce geyik dışkısından bir kolye yaptığını söyledi.

Minnesota Halk Radyosu'na göre zürafa dışkısı uygun izinler ve denetimlerle ABD'ye getirilebiliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, kadının dışkıyı beyan edip gümrük görevlilerine vermesi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını bildirdi.

Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası, Newcastle hastalığı, şap hastalığı ve domuz veziküler hastalığı, Kenya'da gümrük yetkililerinin risk olarak nitelendirdiği rahatsızlıklar arasında yer alıyor.