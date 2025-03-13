ABD'deki kilise birliğinin kurucu pastörü çocuk istismarından suçlu bulundu

ABD'deki "Gateway Church" adlı kilise birliğinin kurucu pastörü Robert Morris, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Oklahoma Eyalet Başsavcısı Gentner Drummond yaptığı açıklamada, merkezi Texas eyaletinde bulunan ve farklı eyaletlerde şubeleri olan Gateway Kilisesi'nin eski pastörü Morris'e, 1980'li yıllarda 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasından dolayı 5 ayrı suçlama yöneltildiğini belirtti.

Drummond "Çocuklara cinsel istismarda bulunanlar hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılanamaz. Bu dava, istismarcı olduğu iddia edilen failin, konumunu kötüye kullanan bir papaz olması nedeniyle daha da iğrenç." ifadelerini kullandı.

Mahkeme dosyasında, 63 yaşındaki Morris'in, adı "CC" olarak anılan kurbanını ilk kez 1982 yılında, Oklahoma eyaletinde gezici vaizlik yaptığı dönemde taciz ettiği ve bu durumun 4 yıl sürdüğü belirtildi.

Evanjelist bir din adamı olan Morris tarafından 2000 yılında kurulan ve yaklaşık 100 bin üyeye ulaşan cemaatiyle ABD'deki en büyük kilise birliklerinden bir haline gelen Gateway Kilisesi'nin Dallas'taki merkez yönetimi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tacizcileri eylemlerinden dolayı sorumlu tutan adalet sisteminin çalışmalarından dolayı minnettar oldukları ifade edildi.

Öte yandan ABD medyası Morris'in, 2014'te verdiği bir vaazda, gençken "cinsel açıdan ahlaksız" olduğunu ve bazı "uygunsuz cinsel davranışlarda bulunduğunu" itiraf ettiği bilgilerine yer verdi.

CC'nin ilk defa geçen yıl dile getirdiği istismar iddialarının ardından Morris, 18 Haziran 2024'te yöneticisi olduğu kilise birliğinden istifa etmişti.

Oklahoma Başsavcılık Ofisi'ne göre, henüz gözaltına alınmayan Morris, hakkındaki 5 suçlamanın her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.