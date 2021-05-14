ABD'deki normal hayata dönüş kararının ardından Temsilciler Meclisi’nde kutlama

ABD'de tamamen aşılananların maske ve sosyal mesafe kurallarından muaf tutulması kararı alınmıştı. Kararın ardından ABD Temsilciler Meclisi’nde 'Merhaba özgürlük' sloganları eşliğinde kutlama yapıldı.

ABD'de Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) korona virüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını duyurdu. Kararın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler, maskelerini çıkararak, kutlama yaptı. Senatörler alkışlar eşliğinde " Merhaba özgürlük" diyerek, maskelerini çıkardı.

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SALGINLA MÜCADELEYE 7.4 MİLYAR DOLARLIK FON

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Kovid-19 ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.

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14/05/2021 17:24