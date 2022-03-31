ABD'deki o veri beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 26 Mart haftasında analist beklentilerinin üzerine çıktı.

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31/03/2022

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ABD'deki o veri beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de 26 Mart haftasında işsizlik sigortası başvuruları 14 bin artarak 202 bine yükseldi. Beklenti başvuruların 195 bin seviyesinde kayması yönündeydi. 19 Mayıs haftasında işsizlik sigortası başvuruları revize verilerde 188 bin 500 oldu.

İşsizlik sigortası başvurularında 4 haftalık hareketli ortalama 3 bin 500 azalarak 208 bin 500'e düştü.

Devam eden işsizlik sigortaları ise 27 Aralık 1969 haftasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Devam eden işsizlik sigortaları 19 Mart haftasında 35 bin azalarak 1 milyon 307 bine geriledi.

Devam eden işsizlik sigortalarında 4 haftalık hareketli ortalama da 40 bin azalarak 1 milyon 389 bin oldu.

31/03/2022 19:37
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TAGS: abd, işsizlik,
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