ABD'deki orman yangınları tuhaf komplo teorilerine yol açtı

Los Angeles beş orman yangınıyla mücadele ederken, bir komplo teorisi bunların SmartLA 2028 projesi için başlatıldığını iddia ediyor. SmartLA 2028, Los Angeles'ı "teknoloji" kullanarak "daha iyi" bir şehre dönüştürme girişimini ifade ediyor ve şu anda şehrin 7 Ocak 2025'ten bu yana yaşadığı şiddetli orman yangınlarının ardından gündemde.

İnternet kullanıcıları, devam eden orman yangınlarının insan eliyle çıkarıldığı ve Los Angeles'ı önümüzdeki birkaç yıl içinde SmartLA 2028 gündeminin bir parçası olarak "akıllı" bir şehre dönüştürmek için kasıtlı olarak çıkarıldığı komplo teorisini ortaya attı.

YANLIŞ REFERANSLAR

Paylaşımlarda, akıllı şehirler terimi altında genel hatlarıyla gruplandırılan planlama, toplu taşıma ve sürdürülebilirliğin iyileştirilmesine yönelik planlara ilişkin kafa karıştırıcı ve bazen yanlış referanslar yer alıyordu.

Bu planların arasında evlerin daha enerji verimli hale getirilmesi veya otobüs ve tren ağlarının internete bağlanması yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'in 2020 tarihli İnsan-Akıllı Sürdürülebilir Şehirler adlı belgesinde bu terim, "yaşam kalitesini, kentsel operasyon ve hizmetlerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için bilgi ve iletişim teknolojileri ile diğer araçları kullanan yenilikçi bir şehir" olarak tanımlanıyor.

BM, bazı iddiaların aksine 2030 gündeminde "akıllı şehirler" kavramını tanımlı bir şekilde ele almadı.

Mevcut binaların veya yapıların yıkılması gerektiğine dair herhangi bir atıf da yapılmadı.

GÜVENİLİR BİR KANITA RASTLANMADI

Politifact, araştırmacılarının "Los Angeles veya ABD'deki diğer bölgelerin akıllı şehirler inşa etmek için yıkıldığına dair güvenilir bir kanıt veya rapora rastlamadıkların"' söyledi.



Los Angeles'taki yetkililer, Kenneth Yangını adı verilen yangınlardan birinin bir kişi tarafından başlatılmış olma ihtimalini araştırdı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Woodland Hills bölgesinde başka bir yangın çıkarmaya çalışırken yakalanan bir adam, bölge sakinleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kundaklama şüphesiyle tutuklandı.



Los Angeles Polis Şefi Dominic Choi, Cuma günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların adamı sorguladıktan sonra kundakçılıkla suçlamamaya karar verdiklerini ve bunun yerine adamın denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.