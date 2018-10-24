ABD’deki virüs salgınında 6 çocuk hayatını kaybetti

New Jersey Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, Passaic kentindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde, çocuklara adenovirüs adlı virüs bulaştığı kaydedildi.

Virüs nedeniyle 6 çocuğun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, virüs bulaşan diğer 12 çocuğun da tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, salgın sona erene kadar söz konusu hastaneye hasta kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Soğuk algınlığına benzer semptomları olan adenovirüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümle sonuçlanabiliyor. AA