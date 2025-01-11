ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları, kontrol altına alınamıyor. Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan yangın, 6 ayrı bölgede etkili olmaya devam ederken, yangınların New York'a da sıçradığı bildiriliyor. Yangının bilançosu her geçen saat ağırlaşırken, yetkililer şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 10.000’i aşkın ev ve binanın ise tamamen yandığını açıkladı.

Hollywood Yıldızlarının Evleri Zarar Gördü

Yangının, ünlülerin malikanelerinin bulunduğu Pacific Palisades bölgesinde başlamış olduğu öğrenildi. Bu lüks yerleşim yerinde çok sayıda ünlü ismin evleri zarar gördü ya da tamamen yandı. Sosyal medyada yayılan bir video, bölgedeki evlerin sahiplerini ve değerlerini ortaya koydu. Yangında zarar gören ünlü isimler arasında Goldie Hawn ve Kurt Russell, Kobe Bryant, Tom Hanks, Diane Keaton, Michelle Pfeiffer, Steven Spielberg, Jamie Lee Curtis ve Christian Bale gibi isimler yer alıyor. Bu ünlülerin evlerinin büyük bir kısmının yangında hasar gördüğü veya yandığı belirtiliyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video ise Pacific Palisades'ta yer alan evlerin hangi ünlülere ait olduğunu ve değerlerini ortaya koydu. Bölgede Gold Hawn ve Kurt Russel's'in 25 milyon dolar değerindeki evi, Kobe Bryant'ın 12 milyon dolar değerindeki evi, Tom Hanks'in 40 milyon dolar değerindeki evi, Diane Keatons'un 20 milyon dolar değerindeki evi, Micheal Pfeiffer'in 10 milyon dolar değerindeki evi, Steven Spielberg'in 60 milyon dolar değerindeki evi, Jamie Lee Curtis'in 12 milyon dolar değerindeki evi, Christian Bale'in 12 milyon dolar değerindeki evi bulunuyor.

Belediye Başkanına Tepkiler Yükseldi

Yangından etkilenen ünlülerden bazıları, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’a tepki gösterdi. Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok,” şeklinde bir eleştiride bulundu. Ayrıca, yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Woods, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangının "iklim değişikliği" nedeniyle değil, yönetimsel hatalar nedeniyle olduğunu savunarak, California Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’i eleştirdi. Woods, “Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor” ifadelerini kullandı.

Yangınlar Devam Ediyor, Durum Ciddi

Los Angeles’ta yangınlar devam ederken, yetkililer bölgedeki durumun ciddi olduğunu belirtiyor. Hem yerel halk hem de ünlüler, yangının etkilerini ve yönetim eksikliklerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Yangınların yayılmasının ardından, bölge halkının tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor