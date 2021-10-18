ABD’den borsa izni geldi, Bitcoin tarihi zirveye yaklaştı

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz Nisan ayındaki tarihi zirvesi olan 64 bin dolar seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ediyor.

ABD’li düzenleyici kuruluş SEC ilk Bitcoin vadeli fonlarına onay verdi. Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonunun bu hafta işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

40’A YAKIN ŞİRKET BEKLİYOR

Geçtiğimiz yaz Bitcoin Stratejisi ETF’si için başvuruda bulunan ProShares, önümüzdeki hafta piyasaya sürülen ilk şirket olabilir.

İlk kararın ardından sırada bekleyen 40’a yakın ETF başvurusu bulunuyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, vadeli işlemlere dayalı ürünlerin mevcut yasalar nedeniyle daha güçlü yatırımcı koruması sağladığını söyledi.

TWİTTER’DAN MADENCİLİK ADIMI

SEC’in izninin yanında geçtiğimiz Cuma günü açıklama yapan Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin madencilik sistemi kurmayı değerlendirdiklerini söyledi. Dorsey, planladıkları sistemin küresel ölçekte bireylere ve şirketlere açık olacağını ve sistemin açık kaynaklı yazılım temelinde öngörüldüğünü belirtti.

Twitter CEO’sunun açıklamasının da Bitcoin’in yükselişinde etkili olduğu düşünülüyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

Bu gelişmeler nedeniyle artış eğilimi devam eden Bitcoin 62 bin 300 seviyelerinde seyrederken Ethereum 3 bin 800’lü seviyelerde. Bitcoin’in 2021 Nisan döneminde gördüğü zirvenin üzerine çıkıp çıkamayacağı ise yakından takip ediliyor.

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18/10/2021 13:25