ABD’den corona virüs aşısıyla ilgili tetanoz benzetmesi

Corona virüs aşılarının bir bir onaylanmasıyla birlikte çeşitli ülkeler aşılama işlemine başladı. Dünyada en çok vakanın görüldüğü ve en çok can kaybı yaşayan ülke olan ABD’de Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanının bir parçası olan Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü (NIH) corona virüs aşıları ve süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İLAVE 100 MİLYON AŞI ALACAĞIZ



Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Dr. Francis Collins, ABD hükümetinin ilave 100 milyon Covid-19 aşı dozu için Pfizer - Biontech ile çok yakında bir anlaşmanın olmasının çok muhtemelen olduğunu söylerken Collins, “Covid-19’un mutasyonları için birkaç yıl içerisinde aşının güncellenmiş bir versiyonuna ihtiyaç duyabiliriz” dedi.



BUGÜNE KADAR 600 BİN KİŞİ AŞI OLDU



Yaklaşık altı milyon doz Moderna'nın aşısının Salı ve Çarşamba günleri arasında 3 bin 400 noktada olacağını açıklayan Collins, “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, 4,6 milyondan fazla aşı dozu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık tesislerine dağıtıldı ve bu dozların yaklaşık yüzde 13'ü hastalara uygulandı. Bu rakamda yaklaşık 600 bin kişiye denk geliyor” ifadelerini kullandı.



Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Dr. Francis Collins, “Yaklaşık Haziran veya Temmuz'a kadar Pfizer - Biontech ve Moderna aşılarından toplamda 400 milyon dozumuz olacak, ancak bunların iki doz gerektiren aşılar olduğunu unutmayın" şeklinde konuşurken Collins, büyük sayılarda ve hızla üretilebilen Johnson Johnson ve AstraZeneca aşılarının ilerlemesinden umutlu olduğunu söyledi.



“AŞI BİR KERE OLDUM VE BİTTİ DENECEK BİR AŞI DEĞİL”



Virüs mutasyonlarıyla ilgili konuşan Collins, "RNA virüsleri zamanla değişir. Vuhan’dan çıkan virüs New York’a gelirken başka bir şekil alabilir” ifadelerini kullanırken Collins, Covid-19 mutasyonlarının bir sonucu olarak, insanların birkaç yıl içinde aşının güncellenmiş bir versiyonuna ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Collins, “Corona virüs aşısını bir defa olunup bitecek bir şey gibi değil de daha çok tetanoz aşısı gibi düşünmek gerekiyor” şeklinde konuştu.



Tetanoz aşısı daha önce aşı olmayan yetişkinlerde 3 doz olarak uygulanırken aşı olanların ise 10 yılda bir tetanoz aşısı olması gerekiyor.

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23/12/2020 14:39