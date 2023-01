ABD’den Doğu Akdeniz girişimi

Haftalık Yunan To Vima gazetesi, Amerikalı kaynaklara dayanarak verdiği haberde, ABD’nin, bölgedeki enerji kaynaklarından tamamen yararlanılabilmesi için Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs arasında arabuluculuk yapması ihtimali dahil, bazı girişimler üstlenmeye hazırlandığını yazdı. Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimini, Yunanistan’ın da KKTC’yi tanımadıkları bir sırada, söz konusu ABD girişiminin nasıl ve ne zaman kendini göstereceği konusunda bilgi vermeyen gazete, muhtemel arabulucunun ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein’ın olmasının beklendiğini kaydetti. Hochstein, Lübnan ile İsrail arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin geçen ekim ayında imzalanan anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynamıştı. To Vima haberinde “Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs üçgeninde deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin gelişmelerin nasıl başlayabileceği konusu, Malta’dan Kıbrıs’a ve Türkiye’den İtalya’ya kadar tüm Akdeniz ülkelerindeki ABD büyükelçiliklerinde görevli Amerikalı diplomatların her buluşmasında gündeme geliyor” ifadesini kullandı.

Bu arada Atina’da Yunanistan’ın, önümüzdeki aylarda Girit’in güneyinde ve batısında karasularını 6 milden 12 mile çıkarma niyetinde olduğuna ilişkin bazı iddialar dolaşıyor. Resmi olarak ne doğrulanan ne de yalanlanan bu iddialar hakkında Yunan medyasının bir bölümü, söz konusu bölgelerde 12 milin gelecek mart ayında ilan edileceğini, bir bölümü ise genişlemenin Yunan hükümetinin bu aşamada gündeminde olmadığını öne sürdü. Söz konusu bölgeler, Türkiye’nin BM’ye de bildirdiği kıta sahanlığı sınırları dışında bulunuyor. Buna karşın Yunanistan’ın Girit’in güneyi ve batısında karasularını, gemilerin serbest geçişlerini önleyecek şekilde 6 milden 12 mile çıkarması sorun yaratabilir.

DENDİAS: HAKKIMIZ

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Parapolitika” gazetesindeki demecinde bilinen Yunan iddialarını tekrarlayarak, “Karasularımızı genişletmek, elimizden alınamaz ve müzakere edilmez bir haktır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı ise iktidarda olan herhangi bir hükümetin yetkisindedir” ifadesini kullandı. Dendias, Yunanistan’ın, uluslararası alanda her fırsatta Türkiye’yi kötüleme propagandasını 2023’te daha da yoğunlaştıracağının sinyallerini de verdi. Dışişleri Bakanı Dendias, “AB, Türkiye’nin tavrını açık bir şekilde kınıyor. ABD’nin de Türkiye’ye silah satışı ile ilgili yaptırımlarını ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını görmezlikten gelemeyiz. Türk tahriklerinin uluslararası alana taşınmasına ilişkin seferberliğimiz, meyvelerini veriyor. Gayretlerimizi daha da yoğunlaştırarak sürdüreceğiz” dedi.

