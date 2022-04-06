ABD’den endişe yaratan Omicron açıklaması: Aşılar yeterli değil

ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Gıda ve İlaç Dairesi'nden Covid-19'un en çok mutasyona uğrayan Omicron varyantının alt türü ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

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06/04/2022

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ABD’den endişe yaratan Omicron açıklaması: Aşılar yeterli değil

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama ABD’den geldi.

ABD’nin önde gelen denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi (FDDA) tarafından bugün yapılan açıklamada, şu an kullanılmakta olan Covid-19 aşılarının Omicron varyantının alt türü olan Omicron BA.2’ye denk olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada üçüncü doz corona virüsü aşısının hastalığın ağır geçmesine karşı koruma sağladığı da belirtildi. Konuyla ilgili açıklama FDA’nın uzmanlarla hatırlatıcı doz Covid-19 aşılarının takvimi ile ilgili görüşmeler sırasında yapıldı.

Bugün gerçekleşen toplantı öncesinde FDA, corona virüsü aşılarının yeni ortaya  çıkan varyantlara karşı güncellenmesi gerektiğini duyurmuştu. Kurumun danışma komitesi, mevcut corona virüsü aşılarının güncellenmesi gerektiğini açıklarken, Pfizer/BioNTech ve Moderna yeni corona virüsü aşıları için incelemelerin devam ettiğini duyurmuştu.

06/04/2022 17:18
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TAGS: Omicro, aşı, haber
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