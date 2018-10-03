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ABD'den flaş Viyana Protokolü kararı

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03/10/2018

ABD'den flaş Viyana Protokolü kararı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton,  Filistin'in ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması hakkında dava  açmasının ardından ABD'nin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık  Çözümü Ek Protokolünden çekildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da yaklaşık bir ay içinde ilk defa düzenlenen basın  toplantısına katılan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklayarak,  "Başkan Trump, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek  Protokolünden çekilme kararı aldı. Bu, sözde Filistin devletinin getirdiği  davayla ilişkili." dedi.

 

"ABD kendisine karşı yersiz siyasi iddialara karşı sessiz  kalmayacaktır." diyen Bolton, Filistin'in ABD'nin elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e  taşıması sonrası açtığı davayı örnek olarak gösterdi.

 

Bolton, "ABD'nin diplomatik ilişkilerde Vienna anlaşmasında bir taraf  olmaya devam ettiğinin altını çizmek isterim ve bütün tarafların bu anlaşma  altındaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesini umuyoruz." ifadesini  kullandı.

 

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), geçen hafta  yazılı bir açıklama yaparak, Filistin'in, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması  gerektiği ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar  alması talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

 

Açıklamada Filistin'in, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18  Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye  başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

 

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını  ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının  ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle  açılmıştı.

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TAGS: ABD’den flaş Viyana Protokolü kararı, haber, kıbrıs,
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