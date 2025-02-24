ABD'den Güney Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
YAYIN TARİHİ:
24/02/2025
Teksas’lı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson, Rum Lider Hristodulidis’i ziyaret etti.
ABD’nin Lefkoşa Büyüklçisi Julie Fischer, sürpriz ziyareti sosyal medyadan duyurdu
Teksas’lı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson’un, Rum Lider Hristodulidis tarafından kabul edildiğini duyuran Fischer, “ Ronny Jackson’u, Doğu Akdeniz'e yapılacak bölgesel bir ziyaretin parçası olarak ağırlamaktan onur duyuyoruz ve bu sayede ortaklığımız daha da güçleniyor” dedi.
YAYIN TARİHİ: