ABD'den Güney Kıbrıs’a sürpriz ziyaret

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
24/02/2025

ABD'den Güney Kıbrıs’a sürpriz ziyaret

 

Teksas’lı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson, Rum Lider Hristodulidis’i ziyaret etti.

ABD’nin Lefkoşa Büyüklçisi Julie Fischer, sürpriz ziyareti sosyal medyadan duyurdu

Teksas’lı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson’un, Rum Lider Hristodulidis tarafından kabul edildiğini duyuran Fischer, “ Ronny Jackson’u, Doğu Akdeniz'e yapılacak bölgesel bir ziyaretin parçası olarak ağırlamaktan onur duyuyoruz ve bu sayede   ortaklığımız daha da güçleniyor” dedi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.