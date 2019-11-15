ABD'den Güney Kore'ye Amerikan üslerinin maliyetine katkısını artırma çağrısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yıllık Güvenlik Danışma Toplantısı'ndan önce düzenlediği basın toplantısında, Seul ve Japonya yönetimine süresi 23 Kasım'da dolacak askeri istihbarat bilgisi paylaşımına yönelik anlaşmayı yenilemelerini istedi.

İki ülkenin, Ekim 2016'da imzaladığı ve istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının sonlandırılmasının sadece Kuzey Kore ve Çin'in işine yarayacağını savunan Esper, "Sadece bu bile, oturup ittifakımızı ortak tehdit ve zorluklara birlikte cevap verebilecek şekilde yeniden sağaltmamız için güçlü bir neden." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esper, Güney Kore'de konuşlu 28 bin ABD askerinin masraflarını paylaşma konusunda da "Güney Kore zengin bir ülke, savunma maliyetinin karşılanmasına yardım için daha fazla ödeme yapabilir ve yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'nin geçmişte masraflara makul bir katkıda bulunduğunu söyleyen Esper, tarafların yıl sonuna kadar bu konuda mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Washington'un, Seul'ün Güney Kore'deki ABD askeri varlığının masraflarına yaklaşık 5 milyar dolar katkıda bulunmasını istediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Seul'ün masraflara daha fazla katkıda bulunmasını istemesi üzerine, şubat ayında yapılan anlaşmada, Güney Kore, bu yıl için 880 milyon dolar katkıda bulunmayı kabul etmişti. Bu miktar geçen yıldan yüzde 8,2 daha yüksekti.

15/11/2019 17:15