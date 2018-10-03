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ABD'den İran'a yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Uluslararası Adalet Divanı'nın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili aldığı tedbir kararının ardından ABD ile İran arasındaki dostluk anlaşmasını sonlandıracaklarını belirtti

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03/10/2018

ABD'den İran'a yaptırım kararı

Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak tedbir kararı almasına ABD'den ilk tepki geldi.

 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran - ABD Dostluk Anlaşması'nı sonlandıracaklarını duyurdu.

 

Pompeo ayrıca İran'ın Irak'ta ABD için bir tehdit olduğunu söyledi.

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TAGS: ABD’den İran’a yaptırım kararı, haber, kıbrıs,
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