ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’ın yasadışı uygulamalara devam etmesi halinde yaptırımlara devam edeceklerini belirterek, Irak’taki askeri üslere balistik füze gönderilmesi olayına dahil olan 8 İranlı yetkiliye yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Mnuchin ise İran’a inşaat, imalat, tekstil ve madencilik sektörlerinde yaptırım uygulanacağının altını çizerek “Başkan (Donald Trump) bu konuda yeterince açıktı: İran yaptığı terör saldırılarını bırakıp nükleer silahsızlanma teminatı verene kadar ekonomik yaptırımlara devam edeceğiz. İran hükümetinden milyarlarca dolar desteği geri çekeceğiz” diye konuştu.

“AMERİKALILARIN HAYATLARI TEHLİKE ALTINDAYDI”

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Trump’ın “İranlı General Süleymani'nin Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği başta olmak üzere birçok elçiliğe saldırı planladığı” açıklamasına atıfta bulunarak şöyle konuştu:

* Eli kulağında olan tehlike hakkında kesin bilgiye sahiptik ve bu bilgiler ABD elçiliklerinin patlatılmasını içeriyordu.

* Saldırının hangi dakika veya hangi gün gerçekleştirileceğini bilmiyordum. Ama bu bir gerçek ki Süleymani, ABD elçilikleri ve askeri üsleri de içeren Amerikan birliklerine karşı, bölge boyunca geniş ölçekli bir saldırı düzenliyordu.

* İran, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD'nin Irak'ta bulunan askeri üsleri yakınlarına iki düzineden fazla füze göndermişti”

“EKONOMİK OLARAK ZARAR VERDİK”

ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise, imalat, madencilik ve tekstil alanlarında İran’a yaptırım uygulandığını ifade ederek “Ekonomik olarak zarar verdik” dedi.

TRUMP YAPTIRIMLARI İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada yaptırım kararını imzaladığını belirterek, “Yaptırımları uyguladık. Öncekiler ağır yaptırımlardı ama şimdi yaptırımları önemli ölçüde artırdık” demişti. (İHA)

11/01/2020 11:14