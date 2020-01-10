ABD'den İran'a yeni yaptırımlar!

Dünyanın konuştuğu ABD - İran geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Hazine Bakanı İran'a yeni yaptırımları açıkladı. Tahran'da düşen Ukrayna uçağıyla da ilgili açıklama yapan Pompeo, "Uçağın İran füzesi ile düşürüldüğünün muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bölgede soruşturmalar devam ediyor. O uçağın başına ne geldiğini öğreneceğiz. Tüm dünyanın uygun adımları atacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.

Pompeo, ABD'nin yanı sıra Kanada, İngiltere ve Avustralya istihbaratlarının da benzer değerlendirmeler yaptığına işaret ederek, "Söz konusu uçağın muhtemelen bir İran füzesiyle vurulduğuna inanıyoruz. Soruşturmanın sonucuna göre hem ABD hem de dünya uygun bir şekilde karşılık verecektir." yorumunu yaptı.

"Süleymani ABD hedeflerine saldırılar planlıyordu"

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Pompeo, "Süleymani'nin Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğine ve başka yerlerdeki ABD tesislerine saldırılar düzenlemeyi planladığı konusunda eminiz. Bu bakımdan Süleymani bizim için yakın bir tehditti." açıklamasını yaptı.

"Yakın tehdit" ile kastedilen şeyin ne olduğu şeklindeki ısrarlı sorular üzerine Pompeo, Süleymani ve ekibinin birçok ABD hedefine saldırı hazırlığı yaptığı istihbaratına sahip olduklarını belirtti.

Süleymani'nin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini patlatmayı dahi planladığını savunan Pompeo, konuyla ilgili detaya girmedi.

İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusuna da değinen Pompeo, söz konusu yaptırımlarla "maksimum baskı" politikasını sürdürdüklerini ve İran yönetiminin finansal açıdan daha da sıkılaştırılacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarından satır başları:

- İran'ın davranışları devam ettikçe yaptırımlar da devam edecek.

- İran'ın uygun bir şekilde davranmasını sağlamak ve dünyayı terörize etme çabalarından vazgeçme çabaların engellemek istiyoruz.

- Eğer bunlar yapılmasaydı İran'ın eline gelir geçecekti ve teröre yarayacaktı. Ekonomik gelirlerini azaltmak önemli bir etkidir. Şunu da eklemem gerekiyor, İran'da neler yaşandığını görmek lazım. Onlarca milyar dolarlık açıkları var. Zor kararlarla karşı karşıyalar. Halkın iradesi mi, Hizbullah mı? Rejimin önünde çok zorlu sorunlar var. İran halkına hak ettikleri gibi davranılmasını umuyoruz.

- Doğru karar verildi ve doğru bilgi verildiğini görüyoruz. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra yaşananlar haklı olduğumuzu gösterdi.

- Senatörlere tehditlerden bahsettik. Kamuoyuna açık olarak söylüyorum, gizli oturumdaki görüşmelerle ilgili bilgi vermem mümkün değil. Kongre üyeleri aynı bilgilere ulaşabilirler.

- Her zaman tehditler olacaktır. Hiç kimse sadece tek bir görevin terör riskini ortadan kaldırdığını söylemesin.

- DEAŞ'ı tamamen ortadan kaldırdık.

10/01/2020 22:55