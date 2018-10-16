ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırım rejimini yeniden yürürlüğe sokması sonrası, bu kez İran’daki 20 şirket ve bankaya, Devrim Muhafızları'nı destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı açıklandı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın yaptırım listesine Mellat bankası gibi büyük bankaların yer alması dikkat çekti. Maliye Bakanlığı'nın bankayı ‘iç ve dış saldırganlık amacıyla temettü, faizsiz ödünç para ve kredi şeklinde her yıl milyonlarca dolar' aktarmakla suçladığı anlaşılıyor.

Bakanlığın yaptırım listesine ayrıca İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu ileri sürülen şirketlere finansal ve teknik desek sağlayan Parsian Bank, Sina Bank ve Bahman Group gibi bankalar da alındı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın finansmanın Mehr Eqtesad Bank üzerinden de sağlandığını tahmin ettiği öğrenildi.

BÜYÜK ÜRETİCİ ŞİRKETLER DE LİSTEDE

ABD'nin yaptırım listesine büyük üretici şirketler ve yatırım şirketleri de bulunuyor.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni yaptırımların İran'ın milyarlarca dolarlık varlıklarının bloke edilmesini sağlayacağını belirtti.

Yetkili daha önce de ABD'nin, Suriye'de çocukların asker olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Besiç milislerine destek verdikleri gerekçesiyle İran'daki birçok şirkete yaptırım uyguladığını açıklamıştı.