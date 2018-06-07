ABD’den itiraf gibi açıklama!

Açıklama Uluslararası Af Örgütü’nün, ABD’yi IŞİD’le mücadele sırasında Irak ve Suriye’de binlerce sivili öldürdüğünü iddia etmesinin ardından geldi.

Sözcü Thomas Veale, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ABD ordusunun sivil kayıpları minimize etmek için harcadığı yoğun çabaya rağmen, ne kadar sivil kayıp olduğunu asla tam olarak bilemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Sözcü, sivil kayıpları için “çok talihsiz” ifadelerini kullanırken, “Bu da savaşın korkunç yüzlerinden biri” diye konuştu.

Af Örgütü’nün yayımladığı raporda, “Koalisyonun, savaş esnasında hava harekatları ve topçu atışlarıyla binlerce sivili öldürdüğüne, binlercesini de yaraladığına dair ciddi, somut kanıtlarımız var” ifadelerini kullanılmıştı.