ABD'den Kabil'deki patlamalar için flaş açıklama: Gerekirse saldırırz!

Afganistan'daki bombalı saldırının ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki toplantısına uzaktan bağlanan General McKenzie'den son durum bilgisini aldı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin ABD Savunma Bakanlığı'ndaki toplantısına uzaktan bağlanan General McKenzie, 22.00 sıralarında yaptığı açıklamada, "Tam can kaybı konusunda net bir bilgimiz yok" açıklaması yaptı. Kirby, Afganistan'dan tahliyelerin devam edeceğini ifade ederek, 5 bin kişinin Kabil Havalimanı'nda beklediğini aktardı.

Kirby, Afganistan'da 1000 kadar ABD vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin açıklamalarından satır başları:

*12 askerimiz öldü, 15 asker de yaralı.

*DEAŞ tehdidi bize engel olmayacak.

*Gerekirse DEAŞ'a saldırırız. Saldırını bulunca eyleme geçmeye hazırız.

*Taliban ile irtibat halindeyiz.

*Sahada yeterli birliğe sahibiz.

*Bu saldırıyı bekliyorduk ama tahliye sürecek.

*Sahada yeterli bilgiye sahibiz.

Bu habere tepkiniz:



26/08/2021 22:59