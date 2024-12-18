ABD’den Kıbrıs’ta yeni askeri hamle

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18/12/2024

ABD’den Kıbrıs’ta yeni askeri hamle

ABD, Rum Yönetimi'ni askeri eğitim ve destek programında dahil etti. Bu kapsamda GKRY askerleri ABD ile ortak tatbikat yapabilecek.

ABD’nin 2025 yılı savunma bütçe yasa tasarısı senatoda onaylandı.

Kabul edilen tasarıda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ilk kez ABD’nin askeri eğitim ve destek programına dahil edildi.

Bu gelişme, GKRY’nin ABD ile ortak tatbikatlar yapmasını ve askerlerinin eğitim almasını mümkün kılacak.

Tasarı kapsamında GKRY askerleri, ABD güçleriyle iş birliği içinde eğitimler gerçekleştirecek ve tatbikatlara katılacak.

Bu durum, ABD’nin bölgedeki askeri ilişkilerini genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın tasarıyı imzalaması bekleniyor.

Bu adım, GKRY’nin askeri iş birliklerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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TAGS: ABD’den Kıbrıs’ta yeni askeri hamle
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