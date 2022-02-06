ABD'den kritik Ukrayna tahmini: 50 bin kişi ölebilir

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.

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06/02/2022

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ABD'den kritik Ukrayna tahmini: 50 bin kişi ölebilir

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.

06/02/2022 08:53
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TAGS: ABD, Ukrayna, dünya
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