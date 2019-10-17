ABD'den kritik ziyaret

Ankara, ABD'den iki önemli ismi ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve TC Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Başkent'e geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pence ve Pompeo'yu saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek.

Robert O'Brien ve James Jeffrey ile Ankara'da ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.



ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.



Gözler ABD Başkan Yardımcısı'nın Ankara temaslarına çevrilmiş durumda. Erdoğan-Pence görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU, O'BRIEN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan kritik temaslar öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

17/10/2019 13:03