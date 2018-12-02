ABD'den Münbiç paylaşımı

ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımda ""ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Münbiç'te devam eden ortak devriyelerle ilgili mesaj paylaştı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor."