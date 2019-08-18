ABD’den Pakistan’a Keşmir faturası

Hindistan’ın Cammu Keşmir’i Hindulaştırma projesine sessiz destek veren ABD, Pakistan’ı oldubittiyi kabule zorlamak adına ekonomi kartına başvurdu. Trump yönetimi, İslamabad hükümetine yaptığı mali yardımdan toplam 3,4 milyar dolar kesintiye gitti.

Aşırı milliyetçi Modi hükümetinin ‘özel’ statüsünü kaldırarak ikiye bölüp Hindulaştırmak için düğmeye bastığı Cammu Keşmir krizine ABD de dahil oldu. Sürecin başından beri sessizliğini koruyarak Hindistan’ın Keşmir Müslümanlarına yönelik zulmünü onaylayan Trump yönetimi, bölgedeki hukuksuzluğu kabul etmesi için Pakistan’a ekonomik baskı yapmaya başladı.

HAN’A TELEFON AÇTI

Tribune Express gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray, Pakistan’a yapılan ekonomik yardımlardan senelik 440 milyon dolarlık kesintiye gitme kararı aldı. Senato tarafından 2010 yılında kabul edilen 7,5 milyar dolarlık yardım paketinde rakamsal değişiklik yapan Trump yönetimi, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık kısmının ödenmeyeceğini duyurdu. Kararın ABD Başkanı’nın gelişmekte olan ülkelere yönelik mali desteği azaltma talebi üzerine alındığı vurgulanırken, gazete, hamlenin merkezinde Keşmir krizinin bulunduğunu yazdı. Washington hükümetinin aldığı kararın mürekkebi kurumadan, Başkan Donald Trump “Arabulucu olabiliriz” teklifi yaparak krizi Hindistan lehine çözme niyetini belli etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü. Açıklamada Trump’ın Han’a Hindistan ve Pakistan’ın Cammu Kaşmir sorunu nedeniyle artan gerginliği diyalog yoluyla azaltmaları gerektiğini ilettiği belirtildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise, “Başbakan İmran Han, ABD Başkanına Pakistan’ın tutumunu bildirdi ve bölgesel barışı tehdit eden son uygulamalar ile Keşmir konusundaki endişemizi aktardı” açıklamasını yaptı.