ABD'den Rum polisine su altı kamerası

Rum Sahil Güvenlik Polisi’ne ABD tarafından son teknoloji bir su altı kamerası hibe edildi.

Alithia gazetesi, ABD’nin, Rum Sahil Güvenlik Polisine “Videoray Pro4” isimli bir su altı kamerası hibe ettiğini yazdı.

Gazete, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber ve Rum Polis Müdürü Stelios Papateodoru’nun katılımıyla dün gerçekleştirilen bir törenle teslim edilen kameranın Rum liman ve sahil güvenlik polislerinin operasyon yetisini artıracağını yazdı.

ABD Büyükelçisi Garber törende yaptığı konuşmada, kamera hibesinin iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması amacıyla “CyCLOPS” bölgesel eğitim merkezi çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek “ABD ve Güney Kıbrıs’ın güvenlik ve deniz çevresinin korunması konularında birlikte eğitim alıp geliştiklerini” ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



30/07/2022 18:27