ABD'den Rusya'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD vatandaşlarını tutuklayabileceğini belirterek bu ülkeye seyahat edilmemesi çağrısını yineledi.

ABD, Rusya'daki vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayımladı.

Uyarıda, Moskova yönetiminin ABD vatandaşlarını seçerek tutuklayabileceği vurgulandı.

ABD vatandaşlarının Rus yetkililerce taciz edilme ihtimaline dikkat çekilirken bu ülkeden "derhal" ayrılma çağrısı yinelendi.

ABD'lilerin banka ve kredi kartları Rusya'da çalışmıyor

Uyarıda, ABD vatandaşlarının banka ve kredi kartlarının artık Rusya'da çalışmadığı ve Rus bankalarına uygulanan yaptırımlar sebebiyle ABD'den elektronik para transferi seçeneklerinin sınırlı olduğu ifade edildi.

Uyarının, "Rus askeri güçleri tarafından Ukrayna'nın sebepsiz ve haksız işgali nedeniyle" yayımlandığı aktarıldı.

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30/03/2022 10:51