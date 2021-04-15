ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasına göre, Biden’ın imzaladığı yaptırım paketinde, 14 Haziran’dan itibaren ABD’li finansal kuruluşların Rusya’ya ait hükümet tahvillerini doğrudan Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ya da Hazine Bakanlığı’ndan alamayacağı belirtiliyor.

Rus istihbaratına destek sağlayan 6 teknoloji şirketine de yaptırım uygulayan Biden yönetimi, Rusya'yı zararlı siber aktivitelerden sorumlu tutmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kırım'ın işgaliyle alakalı 8 kişinin de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı belirtilirken, açıklamada Transatlantik topluluğunun Rusya'nın provokasyonlarına karşı Ukrayna'yı destekleyeceği de vurgulanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD’den gelecek herhangi bir yaptırımı hukuk dışı kabul edeceğini ve aynı şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Bloomberg News’un haberine göre, perşembe günü açıklanması beklenen yaptırım listesinde, siber casusluk ve ABD seçimlerine müdahaleden dolayı, hükümet ve istihbarat elemanları ve 20’ye yakın kuruluş bulunurken ABD’nin aynı zamanda 10 Rus resmi görevlisini ve diplomatını da ülkeden ihraç etmesi bekleniyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Rusya Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede Amerika’nın kendi çıkarlarını koruyacağını söylemişti. Biden aynı görüşmede iki liderin bir zirve gerçekleştirerek sorunları konuşması teklifinde bulunmuştu.

Yatırımcıların iki ülke arasındaki gerginliğin azalacağına ve düşen yaptırım risklerine odaklanmasıyla Rus Rublesi dolara karşı son üç aydaki en hızlı yükselişini gerçekleştirmişti.

ABD istihbarat kurumları, Rusya ve Putin'in 2020 seçimlerini etkilemek için büyük bir çaba gösterdiğinden çok eminken, Rusya istihbarat servisiyle bağlantılı medya kuruluşlarının 2020 seçim kampanyalarıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığını da belirtiyor.

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15/04/2021 18:03