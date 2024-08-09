ABD'den Sırbistan maçında inanılmaz geri dönüş
ABD Erkek Basketbol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Sırbistan'a karşı son çeyreğine 13 sayı geride girdiği maçı 95-91 kazandı ve adını finale yazdırdı. ABD finalde ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.
09/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Basketbol yarı finalinde ABD ile Sırbistan kozlarını paylaştı.
ABD son çeyreğine 13 sayı geride girdiği maçı 95-91 kazandı ve finalde Fransa'nın rakibi oldu.
ABD'de Stephen Curry 36 sayı, 8 ribaund, Joel Embiid 19 sayı, Lebron James 16 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile triple double yaptı.
Sırbistan'da Bogdan Bognavic 20, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.09/08/2024 12:46