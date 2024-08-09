ABD'den Sırbistan maçında inanılmaz geri dönüş

ABD Erkek Basketbol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Sırbistan'a karşı son çeyreğine 13 sayı geride girdiği maçı 95-91 kazandı ve adını finale yazdırdı. ABD finalde ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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09/08/2024

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ABD'den Sırbistan maçında inanılmaz geri dönüş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Basketbol yarı finalinde ABD ile Sırbistan kozlarını paylaştı.

ABD son çeyreğine 13 sayı geride girdiği maçı 95-91 kazandı ve finalde Fransa'nın rakibi oldu.

ABD'de Stephen Curry 36 sayı, 8 ribaund, Joel Embiid 19 sayı, Lebron James 16 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile triple double yaptı.

Sırbistan'da Bogdan Bognavic 20, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.

09/08/2024 12:46
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TAGS: ABD, Sırbistan, maç
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