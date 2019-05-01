ABD'den skandal Venezuela açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan flaş Venezuela açıklama geldi. Pompeo, gerekmesi durumunda Venezuela'ya askeri harekatın mümkün olduğunu ancak barışçıl geçiş sürecini tercih edeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Fox Business Network televizyon kanalına konuştu.

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı Venezuela hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Askeri müdahâle imkân dahilinde. Gereken buysa, ABD bunu yapacak. Ancak barışçıl geçişi tercih ederiz."

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, dün Twitter'dan yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Daha sonra Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez'in İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındığı bildirilmişti.