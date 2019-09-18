ABD’den Snowden’ın kitabına davaABD’den Snowden’ın kitabına dava

ABD Adalet Bakanlığı, 2013 yılında devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiası ile aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın yeni çıkan kitabı hakkında “gizlilik anlaşmasını ihlal eden bilgiler içerdiği" gerekçesi ile dava açtığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, bugün Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sözleşmeli çalışanı Edward Snowden hakkında, CIA ve NSA ile yaptığı gizlilik anlaşmasını ihlal ederek yayımladığı "Permanent Record" (Kalıcı Kayıt) başlıklı kitabından dolayı dava açmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Davanın amacının kitabın basım veya dağıtımını engellemeye yönelik olmadığına işaret edilen açıklamada, “ABD hükümeti, Snowden'ın imzaladığı gizlilik anlaşmalarını ihlal ederek, kitabı basımdan önce söz konusu kurumlara inceleme için göndermemekle suçlanmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında dava dosyasında kitabı yayımlayan yayınevinin de isminin davalılar arasında yer aldığı kaydedildi.

Snowden'ın anılarını yazdığı "Permanent Record'' adlı kitabı bugün piyasaya çıktı.

Rusya'da yaşayan CIA ve NSA eski çalışanı Snowden, CBS televizyonuna verdiği mülakatta adil yargılama garanti edilirse ülkesine dönmek istediğini söylemişti.

Snowden sızıntıları

Edward Snowden'ın 2013'te kamuoyuna açıkladığı gizli belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden'ın sızdırdığı kurum içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.

2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü de ortaya çıkaran Snowden, 2013 yılından beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.