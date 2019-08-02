ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' ziyareti
02/08/2019
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ABD heyeti Suriye'de güvenli bölge görüşmeleri için ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Heyetler arası görüşme 5 Ağustos Pazartesi günü...
Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ikinci müşterek çalışmanın tarihi belli oldu.
ABD heyeti ile Türk yetkililer arasındaki görüşme 5 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da yapılacak. Amerikan heyetinin görüşmeler için pazar günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet 22 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.