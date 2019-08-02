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ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' ziyareti

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02/08/2019

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ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' ziyareti

ABD heyeti Suriye'de güvenli bölge görüşmeleri için ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Heyetler arası görüşme 5 Ağustos Pazartesi günü...

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ikinci müşterek çalışmanın tarihi belli oldu. 

ABD heyeti ile Türk yetkililer arasındaki görüşme 5 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da yapılacak. Amerikan heyetinin görüşmeler için pazar günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet 22 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

 

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TAGS: ABD, Türkiye, ziyaret, haber
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