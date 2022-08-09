ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapacağını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından duyurulan kararla ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'e en büyük askeri yardım paketini açıklamış oldu.

Ukrayna'ya gönderilecek yeni silahlar arasında çeşitli roketler ve son dönemde savaşta Rus ordusuna yönelik saldırılarda kullanılan güdümlü füzeler de bulunuyor.

Söz konusu silahlar, Pentagon'un mevcut stoklarından Ukrayna'ya aktarılacak.

ABD ayrıca Ukrayna'ya 4,5 milyar dolar ekonomik yardım yapacağını da açıkladı.

Dünya Bankası aracılığıyla Kiev'e gönderilecek yardım, hükümetin gerekli hizmetleri verebilmesinde ve acil insani yardım malzemelerini tedarikinde kullanılacak.

Dünya Bankası'nın tahminine göre, Ukrayna'da nüfusun çoğu Rusya'nın işgali sonrası başlayan savaş nedeniyle önümüzdeki yılın sonuna kadar yoksulluk sınırının altında yaşayacak.

ABD daha önce Ukrayna’ya yaklaşık 9 milyar dolar askeri ve ekonomik yardım yapmıştı.

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09/08/2022 09:24