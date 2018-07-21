HABER KIBRIS

ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım

ads
21/07/2018

ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya, savunma kapasitesini desteklemek amacıyla 200 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.
Bakanlıktan Ukrayna'ya yapılacak yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yardımın ilave eğitim programları, teçhizat ve danışmanlık için güvenlik işbirliği fonu üzerinden sağlanacağı belirtildi.
ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten beri bir milyar dolarlık destek sağladığı belirtilen açıklamada, 200 milyon dolarlık yardımın Ukrayna'da devam etmekte olan askeri eğitim programları, güvenli iletişim araçları, gece görüşü, ve askeri tıbbi ihtiyaçlarda kullanılacağı bildirildi. 
Yardımların yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: ABD, Ukrayna, yardım, destek, dünya, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems