ABD'den üzücü haber: Türk dağcı düşerek öldü

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen 27 yaşındaki Burak Akıl’ın geçtiğimiz hafta sonu New Jersey eyaletinin Wyoming kentinde bulunan Grand Teton Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği tırmanışı esnasında dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İki yakın arkadaşının Türkdağcının cesedine Teewinot Dağı'nın doğu yakasındaki zirvelerde ulaştığı ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. 27 yaşındaki Burak Akıl’ın hemşire olduğu, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde eğitim aldıktan sonra bir süre Newton Tıp Merkezinde çalıştığı, son olarak ise Paterson kentinde Joseph Tıp Merkezinde çalıştığı belirtildi.