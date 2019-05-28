ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot

ABD, dönem başkanlığı Venezuela'ya geçen Silahsızlanma Konferansı'nı boykot etme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığı, alfabetik sıraya göre bugün Venezuela'ya geçti.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, 65 ülkenin üye olduğu konferansta başkanlığın Venezuela'ya devredilmesiyle birlikte konferansın düzenlendiği BM Cenevre Ofisi'ndeki salonu terk etti.

Wood'un salondan ayrılmasının hemen ardından Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero dönem başkanlığının ülkesine geçmesi nedeniyle açılış konuşması yaptı.

Protestonun ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Büyükelçisi Wood, "ABD olarak, gayrimeşru Maduro rejiminin üyeleri tarafından temsil edilen bu kuruldaki Venezuela'nın (dönem) başkanlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bundan dolayı, Venezuela'nın başkanlığındaki Silahsızlanma Konferansı'nın gelecek 4 haftasını boykot edeceğiz." dedi.

Wood, Silahsızlanma Konferansı'nda Venezuela'yı geçici devlet başkanı olarak nitelendirdiği Juan Guaido'nun temsil etmesi gerektiğini iddia etti.

Bir soru üzerine Wood, ABD boykotunun uluslararası sistemdeki çok taraflılık ilkesini zedelemediğini ileri sürdü.