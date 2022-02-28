ABD'den yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanında işbirliğini sürdürme izni

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanındaki mali işlemleri 24 Haziran’a kadar sürdürmeye izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, enerji alanıyla ilgili işlemlere izin verilen Rus bankaları: Vneşekonombank, Otkritiye, Sovkombank, Sberbank, VTB. Listeye ayrıca Rusya Merkez Bankası da dahil edildi.

‘Enerji alanıyla ilgili’ tabiri, ham petrol, gaz, kömür, kereste, tarım ürünleri ve uranyum dahil çeşitli yakıt türlerinin çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi, taşınması ile ilgili kontratları kapsıyor.

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28/02/2022 16:29