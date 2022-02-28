ABD'den yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanında işbirliğini sürdürme izni

ads ads
28/02/2022

ads
ads
ads
ABD'den yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanında işbirliğini sürdürme izni

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanındaki mali işlemleri 24 Haziran’a kadar sürdürmeye izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, enerji alanıyla ilgili işlemlere izin verilen Rus bankaları: Vneşekonombank, Otkritiye, Sovkombank, Sberbank, VTB. Listeye ayrıca Rusya Merkez Bankası da dahil edildi.

‘Enerji alanıyla ilgili’ tabiri, ham petrol, gaz, kömür, kereste, tarım ürünleri ve uranyum dahil çeşitli yakıt türlerinin çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi, taşınması ile ilgili kontratları kapsıyor.

28/02/2022 16:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.