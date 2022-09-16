ABD'den 'yeni nesil botoks uygulaması' ilacına onay

Popüler uygulama Botox'a rakip olacak bir uygulama ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. FDA, tek bir enjeksiyonla en az altı ay boyunca yüzdeki kırışıklıkları silebildiği belirtilen 'Daxxify' isimli yeni bir formülasyona pazarlama izni verdi.

Daxxify'ın üreticisi Revance Therapeutics, ilacın yüze enjekte edilmesiyle herhangi bir rakip ilaçtan daha uzun süre kırışıklıkları yumuşattığını söylüyor.

Botox'ta olduğu gibi, yeni ilaç da 'botuliasis toksini'nin sinirleri dondurma yeteneğine dayanıyor. Toksin doğru uygulanırsa müşterinin kanına geçmiyor ve dolayısıyla müşterinin sağlığına zarar vermiyor

Euronews Türkçe'deki habere göre uzmanlar, yeni ilacın yüzde 70 pazar payına ve yıllık 3 milyar dolarlık ciroya sahip Botox'tan sonra yüz enjeksiyonları alanındaki en önemli yenilik olduğunu söylüyor.

ilaç uzmanı Dr. Balaji Prasad: “Müşteriler her üç ayda bir uygulamaya dönmek zorunda değiller. Zamanın çok önemli olduğu bir dünyada, daha uzun ömürlü bir ürün özellikle yararlı” diyor.

Revance Therapeutics CEO'su Mark Foley de şirketindeki kimyagerlerin, daha önce yapıldığı gibi hayvansal protein kullanmayan yenilikçi teknolojinin yardımıyla maddeyi stabilize etmek için bir yöntem icat ettiğini kaydetti.

Foley, "Bu yeni yöntem, tıbbi uygulamalara yönelik yeni araştırmaların da önünü açıyor. Migren ve diğer başka sorunların tedavisinde de faydalı olabilir” diye belirtiyor

YAN ETKİLERİ BAŞ AĞRISI VE GÖZ KAPAĞI DÜŞMESİ

FDA, 2010 yılında, kronik migren tedavisi için Botox'a bir lisans vermişti. Revance'ın Daxxify'ın kozmetik kullanımına ilişkin FDA incelemesinde şu iki yan etkiyi buldu: Kullanıcıların yüzde 6'sı baş ağrısı ve yüzde 2'si göz kapağı düşüklüğü yaşadı.

FDA, toksin bazlı tedavilerin kullanımıyla kas zayıflığı veya nefes almada zorluk riski konusunda uyarırken, bu tür semptomların Daxxify'da ise kaydedilmediğini belirtti.

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16/09/2022 09:28