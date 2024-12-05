AB’de ‘dumansız hava’ hazırlığı

Pasif içiciliği önlemek isteyen AB ülkeleri, açık alanda sigara içilmesini yasaklamayı amaçlayan öneriyi kabul etti.



Avrupa Birliği ülkeleri çocuk parkları ve kafelerin açık hava bölümleri dahil olmak üzere birçok açık alanda sigara ve elektronik sigara içilmesini yasaklamayı amaçlayan öneriyi kabul etti. Brüksel’de bir araya gelen 27 ülkenin sağlık bakanları, üye ülkeleri pasif içiciliğe karşı önlem almaya davet eden bir tavsiye kararını masaya yatırdı.

ALMANYA ÇEKİMSER

Öneri, çekimser kalan Almanya ve Yunanistan dışındaki tüm ülkelerin onayıyla kabul edildi. AB’nin sağlık komiseri Oliver Varhelyi “Anlaşma, Avrupa’da tütünsüz bir nesil hedefimize doğru önemli bir adım ve çocuklarımızı pasif içiciliğin zararlı etkilerinden korumak için kritik öneme sahip” diye konuştu. Tavsiye niteliği taşıyan önerinin bağlayıcılığı bulunmuyor ancak hükümetlerin gelecekte politikalarını bu yönde değiştirebileceğine işaret ediyor.

1.3 MİLYON PASİF İÇİCİ

Almanya, konunun merkezi hükümetin değil bölgelerinin yetki alanına girdiği için çekimser kalırken, Yunanistan da e-sigaraların etkileri hakkında daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç olduğunu belirterek çekimser oy kullandı. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, tütün kullanımının her yıl dünya çapında sekiz milyondan fazla insanı öldürdüğü tahmin ediliyor. Bu ölümlerin arasında, ikinci el dumana maruz kalan yaklaşık 1.3 milyon pasif içici de var.