AB'de kritik zirve: Enerji krizi ve Ukrayna'daki saldırılar masada

Avrupa Birliği (AB) liderleri bugün gerçekleştirilecek zirvede enerji krizi ve Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına odaklanacak.

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20/10/2022
cnn-türk

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AB'de kritik zirve: Enerji krizi ve Ukrayna'daki saldırılar masada

Avrupa Birliği liderleri bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek. Avrupa Konseyi tarafından zirveye ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin bugün ve yarın yapılacak görüşmelerde Ukrayna, enerji krizi, ekonomik konular ve dış ilişkileri ele alacağı belirtildi.

Ukrayna’daki son gelişmeler, savaşın etkileri ve AB’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin görüşüleceği toplantılarda liderler ayrıca, enerji arz güvenliği, enerji talebinin azaltılması ve enerji fiyatlarını değerlendirecek, yapılması gereken eylemler konusunda kararlar alacak.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonucu artan mevcut enerji krizinin yol açtığı ekonomik sorunların görüşüleceği toplantılarda ayrıca AB-Asya ilişkileri ile Çin konusu ele alınacak. AB liderleri zirvede güncel bölgesel ve küresel konuları görüşecek.

20/10/2022 12:43
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TAGS: ab, zirve, enerji, ukrayna,
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